ازالة معوقات لمشروع جنوب سعد العبدلله الاسكاني

بلدية الكويت: إزالة تعديات على أملاك الدولة ومعوقات في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني

5 ديسمبر، 2023
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أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء إزالة تعديات على أملاك الدولة كانت تشكل معوقات لمشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة لرعاية السكنية والشركة المنفذة للمشروع.

وقال رئيس قسم إزالة المخالفات في محافظة الجهراء محمد فهاد في بيان صحفي للبلدية إن الفريق باشر عملية إزالة 35 جاخورا إضافة إلى 10 مخيمات أقيمت على املاك الدولة هناك.

وأشار فهاد إلى أنه في نطاق المشروع الإسكاني تمت خلال الأشهر الماضية إزالة ما يقارب من 600 تعد ما بين جاخور ومخيم.

ازالة مخيمات مخالفة لمواقع التخييم المسموح لها
ازالة جواخير مخالفة
المصدر
كونا
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5 ديسمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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