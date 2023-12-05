الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية غدا الأربعاء

5 ديسمبر، 2023
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قال متحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة عمل إلى الإمارات والسعودية غدا الأربعاء.

وأضاف المتحدث دميتري بيسكوف، ردا على سؤال بخصوص ما إن كان بوتين سيناقش التحركات المنسقة المحتملة في أسواق النفط العالمية خلال زيارته، أن مثل هذه المحادثات تعقد في إطار مجموعة أوبك+، لكن الأمر على جدول الأعمال دائما.

تأتي الزيارة بعد اتفاق أوبك+ التي تضم البلدان الثلاثة يوم الخميس الماضي على تخفيضات إضافية طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في خطوة واجهت عدم يقين في سوق النفط.

المصدر
رويترز
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5 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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