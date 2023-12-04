الأونروا: عدد النازحين داخليا في قطاع غزة بلغ قرابة 1.9 مليون

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) اليوم الاثنين، أن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ قرابة 1.9 مليون نازح منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت الأونروا إن هذا يمثل أكثر من 80% من تعداد سكان القطاع.

وجاء في بيان للأونروا “اعتبارا من الثاني من الشهر الحالي جرى إيواء قرابة 1.2 مليون شخص نازح داخليا في 156 منشأة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس بقطاع غزة ، بما في ذلك شمال وجنوب غزة”.

وأضافت أن قرابة مليون منهم تم إيواؤهم في 99 منشأة بوسط قطاع غزة ومناطق في خان يونس ورفح .

وأضافت الأونروا ” تمكنت الوكالة من التحقق من وقوع 117 حادث في 85 من مقراتها منذ بداية الحرب. وأن ثلاثين منشأة تعرضت لإصابة مباشرة و55 لحقت بها أضرار جانبية. وبالإضافة إلى ذلك تلقت الأونروا تقارير حول الاستخدام العسكري لمنشآتها في خمس مناسبات على الأقل”.

يذكر أنه بناء على طلب الجيش الإسرائيلي فر مئات الآلاف من الفلسطينين من شمال القطاع إلى الجنوب، حيث يحتمل الآن أن يستعر القتال على الأرض.