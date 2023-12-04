بنك برقان يعين نقيب أمين في منصب مدير عام الموارد البشريّة والتطوير للمجموعة

كجزء من جهوده المستمرّة لإنجاز استراتيجية التحوّل وانطلاقاً من حرصه على تطوير كفاءاته والاستثمار في موارده البشرية، أعلن بنك برقان تعيين نقيب أمين لمنصب مدير عام الموارد البشريّة والتطوير للمجموعة، حيث سيتمكّن من الإسهام في تعزيز جهود البنك الرامية إلى تحديد وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة باستقطاب الكفاءات الوطنية وتنميتها على مستوى كافة الإدارات في البنك.

ومن خلال هذه الخطوة، يعزّز البنك إمكانات القيادة العليا بواحد من الكفاءات المتميّزة في الصناعة المصرفية الكويتية، كما يؤكد توجّهه الجاد لاتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها زيادة نسبة الكوادر الوطنية، لاسيما على مستوى المناصب القيادية. وكان بنك برقان قد أنجز خلال الأشهر الماضية سلسلة من عمليات التعيين والترقية بشكل مدروس على مستوى المناصب القيادية، كما إنه اعتمد في وقت سابق من العام الحالي استراتيجية واضحة وطموحة للتحوّل والتغيير في إطار جهوده ليصبح البنك الأكثر تقدّماً في الكويت، مع التركيز بشكل رئيسي على رأس المال البشري.

وفي تعقيبه بهذه المناسبة، قال فاضل محمود عبد الله، الرئيس التنفيذي – الكويت بالوكالة : “إننا ندرك بأن موظفينا هم العامل الرئيسي في نجاح استراتيجيّتنا الطموحة للتحوّل والتغيير وتحقيق رؤية البنك، ولذلك نؤمن بأهمية اختيار الكفاءات المناسبة التي تسهم في صقل مهارات وتنمية رأس المال البشري في البنك، وتعمل على توحيد جهودهم لتحقيق تلك الأهداف، ومن هنا وقع اختيارنا على نقيب أمين، لما يمتلكه من خبرة واسعة في إدارة التغيير وخبرات ومهارات قيادية ستمكنّه من أداء مهامه في تحقيق أهداف ثقافة التحوّل والمضيّ قُدماً نحو تمكين مكانة بنك برقان كأفضل مكان للعمل في القطاع المصرفي”.

ومن الجدير بالذكر أن نقيب أمين يتمتّع بكفاءة عالية وقدرات متميّزة، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مختلف القطاعات والصناعات، بما في ذلك القطاع المصرفي والاتصالات، والتكنولوجيا والبتروكيماويات والرعاية الصحية. وبفضل خبرته التي تفوق 26 عاماً في مجال الموارد البشرية، فإنه يعتبر صاحب خبرة طويلة في مجال إدارة التغيير، إذ يمتلك سجلاً حافلاً من النجاحات. وينضمّ أمين إلى البنك قادماً من البنك الأهلي المتحد حيث شغل منصب المدير العام للموارد البشرية فيه، وقاد العديد من مشاريع التحوّل في مجال الموارد البشرية وبرامج استقطاب الكفاءات، مع التركيز على التحوّل الرقمي والابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن نقيب أمين حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة كارولينا الجنوبية، وقد اجتاز مجموعة من برامج تطوير القيادات التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال.