لندن: احتمالات بسقوط أكثر من 180 ألف جريح و50 ألف قتيل من القوات الروسية منذ فبراير 2022

لندن: احتمالات بسقوط أكثر من 180 ألف جريح و50 ألف قتيل من القوات الروسية منذ فبراير 2022

أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الإثنين، بأنه من المحتمل أن تكون قوات وزارة الدفاع الروسية الرسمية قد تكبدت بين جنودها إصابة ما يتراوح بين 180 ألفا و240 ألفا، وسقوط نحو 50 ألف قتيل، خلال الفترة بين 24 من شباط/فبراير من عام 2022 وتشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ومن المحتمل أن تكون عناصر مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، قد تكبدت ما يقرب من 40 ألف جريح و20 ألف قتيل.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أنه لذلك، من المحتمل أن يتراوح عدد المصابين بين 220 ألف و280 ألفا ، بالاضافة إلى نحو 70 ألف قتيل، على الجانب الروسي. ويعطي ذلك نطاقا تقديريا يتراوح بين 290 ألفا و350 ألفا من إجمالي خسائر المقاتلين الروس.

ويعتبر متوسط المدى التقديري لخسائر القوات الروسية، 320 ألف جندي في المجمل، بحسب ما ورد في التقييم.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير عام 2022 . وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.