البترول الوطنية: السيطرة على حريق محدود في محطة كهرباء بمصفاة ميناء عبدالله

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الاثنين عن السيطرة على حريق محدود في محطة كهرباء الوحدة رقم (131) وهي وحدة مساندة تابعة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) -تويتر سابقا- إن الحريق وقع بسبب حدوث ماس كهربائي وأسفر عن تعرض اثنين من عمالة المقاول لحروق تم على إثرها إجراء الإسعافات الأولية لهما ثم جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت الشركة أن الوحدة (131) التي تعرضت للحريق كانت متوقفة عن العمل لإجراء أعمال الصيانة.