البيت الأبيض: الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا تنفد

حذرت شالاندا يونج مديرة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض في رسالة إلى السياسي الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب وغيره من أعضاء الكونجرس البارزين اليوم الاثنين من أن الوقت والمال لدى الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا ينفدان.

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أكتوبر تشرين الأول من الكونجرس‭ ‬حوالي 106 مليارات دولار لتمويل خطط طموحة من أجل أوكرانيا والكيان الصهيوني وأمن الحدود الأمريكية.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، وصار التمويل المخصص لأوكرانيا مثيرا للجدل السياسي من قبل بعض النواب ذوي الميول اليمينية.

وقالت يونج في رسالة نشرها البيت الأبيض إن قطع التمويل والأسلحة عن أوكرانيا سيزيد من احتمالات تحقيق روسيا انتصارات.

وكتبت “أريد أن أكون واضحة.. إذا لم يتخذ الكونجرس خطوة، بحلول نهاية العام، سوف تنفد لدينا الموارد اللازمة لشراء المزيد من الأسلحة والمعدات من أجل أوكرانيا ولتوفير المعدات من المخزون العسكري الأمريكي… لا يوجد وعاء سحري للتمويل متاح لمواجهة هذه اللحظة. المال ينفد لدينا، كما ينفد الوقت تقريبا”.