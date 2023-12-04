بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 3.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 3.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 9ر3 نقطة ليبلغ مستوى 64ر6636 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر189 مليون سهم عبر 11353 صفقة نقدية بقيمة 12ر42 مليون دينار (نحو 4ر128 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 30ر28 نقطة ليبلغ مستوى 03ر5477 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 52ر0 في المئة من خلال تداول 105 ملايين سهم عبر 5239 صفقة نقدية بقيمة 5ر16 مليون دينار (نحو 3ر50 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر4 نقطة ليبلغ مستوى 36ر7259 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر0 في المئة من خلال تداول 7ر84 مليون سهم عبر 6114 صفقة بقيمة 5ر25 مليون دينار (نحو 7ر77 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر31 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5379 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 60ر0 في المئة من خلال تداول 4ر78 مليون سهم عبر 3982 صفقة نقدية بقيمة 3ر14 مليون دينار (نحو 6ر43 مليون دولار).

وكانت شركات (سينما) و(سنرجي) و(أسمنت) و(راسيات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (ايفا) و(زين) و(بيتك) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مراكز) و(التعمير) و(الاولى) و(سكب ك) الأكثر انخفاضا.