الجامعة العربية تؤكد رفضها التهجير القسري بكل صوره لسكان الاراضي الفلسطينية المحتلة

اكدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين رفضها التهجير القسري بكل صوره لسكان قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي.

واعتبرت الجامعة العربية في بيان بمناسبة (يوم المغترب العربي) الذي يصادف اليوم ان “هذا التهجير جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي”.

وشددت على “ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها والتعويض تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948”.

واكدت الجامعة العربية رفض ما يسمى بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني أو تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مشددة على أهمية دعم وكالة (أونروا) بما يمكنها من مواصلة القيام بولايتها وتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وحذرت من توسيع رقعة الصراع الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة والعالم.

وقالت ان القضية الفلسطينية كانت ومازالت على رأس القضايا التي تحظى بدعم المغتربين العرب في الخارج موضحة انها احتلت مكانا كبيرا عند أدباء المهجر.

واشارت الجامعة العربية الى انها تحيي يوم المغترب العربي هذا العام في وقت عصيب يواجه فيه العالم اختبارا صعبا لكل القيم الإنسانية والأخلاقية الدولية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

واضافت ان ممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة تهدف إلى زيادة عدد المغتربين الفلسطينيين وزيادة معاناتهم ضاربة بكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عرض الحائط.

ودعت الجاليات العربية المقيمة بالخارج إلى توحيد جهودها وتنظيم صفوفها من خلال مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بها مما يزيد من قدرتها على التأثير وعرض صورة حقيقية لما يحدث في المنطقة العربية مبينة ان ذلك يؤكد تماسكها ووحدتها واعتزازها بأصولها وجذورها.