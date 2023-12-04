إقلاع الطائرة الإغاثية الـ33 من الجسر الجوي الكويتي بمساعدات إغاثية لمواجهة فصل الشتاء

أقلعت صباح اليوم الاثنين الطائرة الإغاثية الـ33 من الجسر الجوي الكويتي بحمولة 10 أطنان من المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة لمساعدتهم على مواجهة فصل الشتاء.

ونظمت حمولة هذه الطائرة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبإشراف من وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية.

وقال رئيس مجلس إدارة (السلام الخيرية) عضو مجلس إدارة (الهيئة الخيرية) الدكتور نبيل العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل اقلاع الطائرة إن المساعدات النوعية تتضمن بطانيات وخيما وتمورا وملابس شتوية وغيرها لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف العون انه تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية والهلال الأحمر المصري والفلسطيني للإشراف على دخول المساعدات عبر معبر رفح مشيرا الى اقلاع طائرة إغاثية بعد غد الأربعاء وأخرى الأحد القادم.

وأوضح أنه تم تجهيز أكثر من 250 طنا من المساعدات النوعية ستنطلق خلال الأيام القادمة مبينا أن (جمعية السلام) تقوم بتوزيع وجبات ساخنة ومياة يوميا داخل غزة بالتعاون مع الجمعيات المعتمدة من وزارة الخارجية الكويتية.