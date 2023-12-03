“زين” الراعي الرئيسي للموسم الثالث من دوري “اتحاد الفروسية”

استمراراً في دعمها المُتواصل للفُرسان والفارسات المحلّيين، أعلنت زين عن رعايتها للموسم الثالث من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية لرياضة قفز الحواجز (موسم 2023-2024)، والذي تستمر الشركة برعايته للعام الثالث على التوالي، لتعكس التزامها المُستمر بدعم رياضة الفروسية وتشجيع الرياضيين الكويتيين على التميّز.

وعلى هامش فعاليات انطلاقة الموسم الجديد من الدوري، كرّمت زين الفائزين الست الأوائل بفئة “الجائزة الكبرى” بالجولة الأولى في نادي المسيلة للفروسية بمنطقة صبحان، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح.

وكرّمت زين كُل من الفارس علي الخرافي الفائز بالمركز الأول، والفارس فواز السبيعي الفائز بالمركز الثاني، والفارسة أبرار المسلّم الفائزة بالمركز الثالث، والفارس غازي الجريوي الفائز بالمركز الرابع، والفارس عبدالرحمن الفزيع الفائز بالمركز الخامس، والفارس أنتونيو ميروزو الفائز بالمركز السادس.

وتفخر زين باستمرار تقديم الدعم لهذا الحدث الرياضي المحلّي البارز الذي ترعاه منذ نشأته، ويُنظّمه الاتحاد الكويتي للفروسية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة، ويشهد في كُل عام مُشاركة العديد من الفرسان والفارسات من مُختلف الأندية المحلّية، وحضور حشود من مُحبّي رياضة الفروسية.

وترعى زين هذا الدوري تحت مظلّة استراتيجيتها لتطوير قطاعي الرياضة والشباب، حيث تؤمن الشركة بالمواهب والقدرات الرياضية لشباب وشابّات الكويت، خاصةً مع شغف الكثير منهم برياضة الفروسية التي تتجذّر في الهوية الكويتية والعربية والإسلامية.

وسيشهد الدوري تنظيم ثمان جولات تُقام كل جولة على يومين، ويستمر حتى شهر مايو المُقبل، كما سيشهد تنظيم بطولات دولية من فئة النجمتين والثلاث نجوم، ويشارك فيه مئات الفرسان والفارسات الذين يمثّلون مُختلف أندية الفروسية العامة والخاصة في البلاد.

وتحرص زين دوماً على تشجيع مُختلف الأنشطة الرياضية بهدف المُساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث تؤمن أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دورٌ هامٌ وحيوي في تنمية قطاعي الشباب والرياضة، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى البلاد.

زين داعم رئيسي للفُرسان والفارسات الكويتيين