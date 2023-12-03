سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان

3 ديسمبر، 2023
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تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة صباح اليوم اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا جلالته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لجلالته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة ومثمنا لجلالته هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة ودوام العافية ولشعب سلطنة عمان الشقيق كل رفعة وازدهار.

المصدر
كونا
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3 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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