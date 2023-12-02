الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

أمير قطر: نواصل مساعي الوساطة مع الشركاء لعودة التهدئة للأراضي الفلسطينية

2 ديسمبر، 2023
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قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم السبت إن قطر تواصل مساعي وساطتها مع الشركاء كافة لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد أمير قطر خلال اتصال هاتفي تلقاه من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي كل ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن نائبة الرئيس الأمريكي أعربت خلال الاتصال عن الشكر لأمير قطر على دوره وجهود قطر في التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة وفي إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة واستعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر
وكالات
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2 ديسمبر، 2023
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