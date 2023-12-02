“البترول الوطنية”: حدوث تسرب لمياه التبريد الرئيسية بوحدات الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله وفرق الصيانة تعمل على إصلاح الخلل

“البترول الوطنية”: حدوث تسرب لمياه التبريد الرئيسية بوحدات الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله وفرق الصيانة تعمل على إصلاح الخلل

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية حدوث تسرب لمياه التبريد الرئيسية بوحدات الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله صباح اليوم السبت.

وقالت (البترول الوطنية) عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (إكس) إن طواقم المصفاة باشرت عملية الإيقاف التدريجي والآمن للوحدات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وذكرت أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الخلل بالسرعة الممكنة وإعادة تشغيل الوحدات بشكل تدريجي بما يضمن عدم تأثر عمليات التصدير.