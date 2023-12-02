هيئة البيئة: استراتيجية الكويت خفيضة الكربون مبنية على ركائز اقتصادية وبشراكة أممية

قالت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة الدكتورة سميرة الكندري اليوم السبت إن استراتيجية الكويت خفيضة الكربون أعدت بناء على ركائز اقتصادية وبالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للبيئة تماشيا مع خطط وبرامج التنمية الدولة.

وأوضحت الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركة الكويت بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة (إكسبو دبي) أن الهيئة قامت بإعداد الاستراتيجية بناء على تكليفها من قبل مجلس الوزراء الكويتي.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تتضمن مساعي الكويت لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة والمشاريع الكفيلة بذلك والمعوقات التي يمكن ان تقف امامها لافتة إلى قدرتها أيضا على خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة بنسبة 60 إلى 80 في المئة في حال اتباعها بعض السيناريوهات الطموحة بحلول 2060.

وذكرت أن الكويت تسعى للوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060 وفق اعلان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله في مؤتمر شرم الشيخ (كوب27) من خلال مضاعفة مشاريع حجز وتخزين الكربون في القطاع الصناعي والنفطي والعمل لخفض 4ر7 في المئة من إجمالي الانبعاثات بحلول عام 2035.

ولفتت الكندري إلى أهداف الاستراتيجية عبر مساعيها لتعزيز الصمود والمرونة في الدولة ومواجهة آثار التغير المناخي وتقديم خارطة شاملة تتضمن سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام خفيض الكربون في كافة القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2050.

وبينت أن استراتيجية الكويت تتضمن بعض المشاريع الكفيلة لخفض الانبعاثات الكربونية منها امدادات الكهرباء واستبدال الغاز الطبيعي محل النفط الخام في المدى القصير حتى 2030 ومشروع الطاقة الشمسية وتوليدها للطاقة في المستقبل وتحسين كفاءة التبريد والتكييف والاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل كامل بحلول 2040 والسكك الحديدية لقطاع الشحن والزراعة المائية.

وعلى صعيد مشاركة الكويت بجناح على هامش فعاليات مؤتمر (كوب 28) افادت الكندري بأن الهيئة تشارك بجناح بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية ووزارة الكهرباء والماء وشركات النفط الكويتية حيث ستقام محاضرات عن الجهود الوطنية وجهود الجهات للتكيف مع اثار تغير المناخ وتقليل البصمة الكربونية.

ولفتت إلى الجناح يوضح أيضا مشاريع الكويت المعنية بالتغيير المناخي منها مشروع للوقود الحيوي والاستراتيجية خفيضة الكربون 2050 واعادة الغطاء النباتي في المناطق المتدهورة بيئيا وتأثير التغير المناخي على الحياة الفطرية وغيرها من المحاضرات من القطاع الخاص عن المشاريع ذات الطابع البيئي وحلقات نقاشية مختلفة التي تتناسب مع طبيعة المؤتمر.

وتابعت أن الجناح يطرح كذلك افلاما وثائقية خاصة عن المشاريع التنموية وافلاما عن مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية من المشاريع التنموية في الدول النامية واستزراع نبات القرم والتنوع الاحيائي في دولة الكويت وغيرها من الجهود التي تعكس اهتمام دولة الكويت بكيفية التعامل من التغير المناخي والمحافظة على البيئة.

وتهدف استراتيجية الكويت خفيضة الكربون التي أطلقت الشهر الماضي إلى وصول قطاع النفط والغاز إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 تمهيدا لبلوغ دولة الكويت الحياد الكربوني بحلول العام 2060 بناء على ركائز الاقتصاد الدائري للكربون.

وتشارك الكويت في المؤتمر بجناح يضم العديد من ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا البيئة والتنمية والمناخ والاستدامة.

يذكر أن فعاليات (كوب 28) تستمر حتى 12 ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 70 ألف شخص من 198 دولة.