كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي

أمريكا ستتعهد بتقديم 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر

2 ديسمبر، 2023
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أكدت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي اليوم السبت أن الولايات المتحدة ستتعهد بتقديم ثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر، وحثت القادة على تسريع العمل وزيادة الاستثمارات والقيادة “بشجاعة وقناعة” لمعالجة تغير المناخ.

وقالت بحسب مقتبسات من تصريحاتها لقمة المناخ كوب28 في دبي تم الحصول عليها بشكل مسبق “اليوم أنا فخورة بأن أعلن أننا سنقدم تعهدا جديدا بثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر الذي يساعد البلدان النامية في الحصول على رأس المال الذي تحتاجه للاستثمار في المرونة والطاقة النظيفة والحلول القائمة على الطبيعة”.

كانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر أن واشنطن ستقدم ذلك التعهد خلال القمة.

المصدر
رويترز
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2 ديسمبر، 2023
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