مصر تأسف لكسر الهدنة في غزة وتؤكد مساعيها للعودة لوقف إطلاق النار

أعربت مصر اليوم الجمعة عن الأسف الشديد لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي استمرت أسبوعا مؤكدة أنها تسعى مع الشركاء من أجل العودة للهدنة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية ضياء رشوان في بيان إن مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت معربا عن الاسف لاستئناف القصف الاسرائيلي على غزة.

وأضاف رشوان أن مصر تعمل مع الشركاء الدوليين لمد الهدنة الانسانية لفترات أخرى بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطرة للأشقاء في قطاع غزة والتي وصلت لحد الكارثة.

واوضح ان الجهود منصبة حاليا على العودة إلى الهدنة التي استمرت سبعة أيام بعد مساعي بذلتها مصر وقطر معا في الأيام الماضية مؤكدا أن مصر تسعى لوقف الحرب على غزة ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لاهالي غزة بسرعة وبكثافة.

ونفى رشوان في البيان نفسه صحة ما جرى تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تعرض الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع عزة لقصف من قوات الاحتلال الاسرائيلية.

ودعا الى الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد في هذا الشأن.

واستأنفت قوات الاحتلال الاسرائيلية اليوم عدوانها على غزة بقصف جوي ومدفعي لمناطق بشمال غزة وجنوبها ما اوقع عشرات الشهداء والجرحى فيما تدور اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال في اجزاء من القطاع.

وسمحت الهدنة بتسليم المزيد من الغذاء والأدوية والوقود والمياه لكن الكميات أقل من المطلوب لاهالي غزة البالغ عددهم 3ر2 مليون نسمة معظمهم نازحون داخليا بسبب الحرب.