صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وزير الديوان الأميري: الوضع الصحي لسمو أمير البلاد لازال مستقرا بفضل من الله عز وجل

1 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بأن الوضع الصحي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم الجمعة لا زال مستقرا بفضل من الله عز وجل ومنته.

ويهيب الديوان الأميري بالجميع ضرورة تحري الدقة في تناقل المعلومات المتعلقة بصحة سموه رعاه الله والأخذ بها من مصادرها الرسمية، راجين المولى عز وجل أن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله ويمن عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

المصدر
كونا
الوسوم
1 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية: ضبط 31 متهماً بنحو 14 كيلو مخدرات متنوعة و42 الف حبة من المؤثرات العقلية وسلاح ناري وذخيرة غير مرخصة

1 ديسمبر، 2023

قنصل الكويت العام في ميلانو يقدم أوراق اعتماده للخارجية الإيطالية

1 ديسمبر، 2023

الدفاع: استمرار تدريبات تمرين تكامل/1 بتنفيذ المرحلة الثانية الميدانية

30 نوفمبر، 2023

الداخلية: ضبط قائد حافلة لقيامه بمخالفة قواعد وقوانين المرور معرضاً حياة الاخرين للخطر

30 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى