وزير الديوان الأميري: الوضع الصحي لسمو أمير البلاد لازال مستقرا بفضل من الله عز وجل

صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بأن الوضع الصحي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم الجمعة لا زال مستقرا بفضل من الله عز وجل ومنته.

ويهيب الديوان الأميري بالجميع ضرورة تحري الدقة في تناقل المعلومات المتعلقة بصحة سموه رعاه الله والأخذ بها من مصادرها الرسمية، راجين المولى عز وجل أن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله ويمن عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.