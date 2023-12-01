السلطات الصحية في غزة: استشهاد 109 فلسطينيين منذ انتهاء الهدنة بالقطاع

أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا من جراء سلسلة الغارات العنيفة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ انتهاء الهدنة فيه صباح اليوم الجمعة إلى 109 شهداء.

وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في تصريح صحفي إن 109 فلسطينيين استشهدوا فيما أصيب مئات آخرون منذ انتهاء الهدنة صباح اليوم.

ووصف القدرة الوضع الصحي في غزة وشمال القطاع بأنه “كارثي للغاية” نتيجة خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على قطاع غزة منذ ساعات الصباح بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت سبعة أيام حيث دمر العديد من المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها في حين تعجز فرق الدفاع المدني عن انتشال المزيد من الضحايا.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري بالتوقيت المحلي لمدة أربعة أيام وجرى تمديدها ثلاثة أيام إضافية بعد عدوان للاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح في حصيلة غير نهائية.