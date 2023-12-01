الداخلية: ضبط 31 متهماً بنحو 14 كيلو مخدرات متنوعة و42 الف حبة من المؤثرات العقلية وسلاح ناري وذخيرة غير مرخصة

الداخلية: ضبط 31 متهماً بنحو 14 كيلو مخدرات متنوعة و42 الف حبة من المؤثرات العقلية وسلاح ناري وذخيرة غير مرخصة

استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (31) شخصاً من جنسيات مختلفة في (18) قضية وبحوزتهم نحو (14) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (شبو – حشيش – كيميكال – ماريجوانا – هيروين) و(42,000) حبة من المؤثرات العقلية وسلاح ناري وذخيرة غير مرخصة ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه بعون من الله وتوفيقه فإن رجال الامن الجنائي وكافة قطاعات الوزراة مستمرون في حربهم الشرسة وضرباتهم على تجّار السموم وضبط مروجيها، وتهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).