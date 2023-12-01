الإمارات تعلن إنشاء صندوق خاص بقيمة 30 مليار دولار لحلول الطاقة

أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد الجمعة عن إنشاء صندوق خاص “للحلول المناخية” خلال افتتاح قمة رؤساء الدول في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ المنعقد في دبي.

وقال الشيخ محمد من على منصة مؤتمر كوب28 “يسرني الاعلان عن انشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، كذلك يهدف الصندوق إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030”.

وسيترأس هذا الصندوق، المسمى ألتيرا، رئيس كوب28 ورئيس شركة النفط الوطنية الإماراتية، سلطان الجابر. وسيكون مديره العام ماجد السويدي، الذي يتولى المنصب نفسه في كوب28، وفق ما جاء في بيان صحافي.

وجاء في البيان أن هذا الصندوق سيعمل على تعزيز الجهود الدولية لتوفير تمويل أكثر عدالة للمناخ، مع التركيز على تحسين الوصول إلى التمويل في بلدان الجنوب.

والإعلان هو بمثابة المبادرة الرئيسية الجمعة من الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بينما يجري العمل على آليات وإصلاحات متعددة في جميع أنحاء العالم من أجل زيادة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.

الصندوق الذي تستضيفه شركة لونيت لإدارة الصناديق مقره في الإمارات العربية المتحدة، وسيكون شركاء ألتيرا الأوائل كبرى شركات إدارة الأصول في العالم بلاكروك BlackRock، وشركة إدارة الأصول الكندية بروكفيلد Brookfield، وشركة TPG الأميركية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر كوب28 والتي تهدف إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في المناقشات والحلول من خلال التزامات طوعية من دون قيود.

وقال براين موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، مثل الكثير من المتحدثين في افتتاح منتدى مخصص للشركات والمنظمات الخيرية موازٍ لقمة رؤساء الدول، إن الأموال العامة “لن تكون كافية” لتلبية الاحتياجات.

وأكدت الإمارات في بيانها الصحافي إن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستكون بحاجة إلى 2400 مليار دولار سنويا للاستجابة لتغير المناخ.

وتطرق البيان إلى مشروع لتركيب محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 6 غيغاوات في الهند، بينما ما زال مشروعان آخران في إفريقيا وأميركا اللاتينية قيد الدراسة.