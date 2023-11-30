الجمعية العامة غير العادية لـ “بيتك” تصادق على مشروع عقد الاندماج بالضم بين “بيتك” الشركة الدامجة و”البنك الأهلي المتحد” الشركة المُندمجة

عقد بيت التمويل الكويتي “بيتك”، الجمعية العامة غير العادية للمصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين بيت التمويل الكويتي (الشركة الدامجة) والبنك الأهلي المتحد (الشركة المندمجة)، حيث تمت الموافقة على ذلك، كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال من قبل الجمعية العامة التي عقدت في المقر الرئيسي لـ«بيتك» بتاريخ 29 نوفمبر2023 بنسبة حضور بلغت نحو78.6 %.

وقال رئيس مجلس إدارة “بيتك”، حمد عبدالمحسن المرزوق، الذي تولى رئاسة الجمعية العامة غير العادية: “بالأصالة عن نفسي وبالنّيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة “بيتك”، يسعدنا أن نرحب بالسادة المساهمين شاكرين لهم حرصهم على المشاركة في أعمال الجمعية سواء من خلال الحضور المباشر أو من خلال النظام الالكتروني.”

وأضاف المرزوق: ” وحيث انه قد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد – الكويت من خلال العرض الملزم المقدم من “بيتك” لبقية مساهمي المتحد الكويت وفقًا للقانون وتعليمات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية المختصة حيث ترتب على ذلك استحواذ “بيتك” على نسبة إضافية من أسهم رأسمال المتحد الكويت تعادل 18.258%، وأصبحت مجموعة “بيتك” مالكًا بصورة مباشرة وغير مباشرة لنسبة 95.065% من أسهم رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة، مقابل نسبة للأقلية تبلغ 4.935%.

ونظرا لنسبة الملكية العالية المذكورة وظروف السوق المحلية والاقليمية والتي تتسم بشدة المنافسة حيث لا مكان للكيانات المصرفية الصغيرة الامر الذي يترتب عليه عدم وجود جدوى لاستمرار البنك الأهلي المتحد- الكويت كبنك مستقل يقدم ذات الخدمات التي يقدمها البنك الأم “بيتك” في نفس السوق المحلية، فقد قرر مجلسا إدارة البنكين التوصية للجمعيات العمومية لكلا البنكين بدمج البنك الأهلي المتحد – الكويت مع “بيتك” عن طريق الضم، حيث سيحقق الدمج مصلحة مؤكدة لمساهمي البنكين من خلال وفورات الحجم الكبير، وترشيد النفقات الإدارية والمزايا العملية العديدة الأخرى خاصة ما يتعلق منها بترشيد تكلفة الاموال، وهو ما سينعكس إيجابا على أرباح بيتك على المديين المتوسط والبعيد.

وأود أن أوكد بأن اسهم زيادة رأس المال المقترحة لتنفيذ هذا الاستحواذ والبالغ عددها 931,366,802 وفقا لمعدل التبادل المقترح سيتم توجيه الغالبية العظمى منها أي ما يعادل 889,974,356 سهم لـ”بيتك” كأسهم خزينة كونه المالك الأكبر في المتحد الكويت. كما سيتم تخصيص المتبقي من الاسهم والبالغ عدده 41,392,446 سهما فقط الى مساهمي الأقلية في البنك المذكور. ولن يكون هناك أي تأثير سلبي مادي على ربحية السهم لـ”بيتك” نتيجة لهذا الإصدار بل نتوقع ان يكون التأثير إيجابيا مستقبلا كما ذكرنا سالفا.”

أرباح قياسية ونمو قوي

وأشار المرزوق الى ان الأرباح القياسية التي سجلها “بيتك” والنمو القوي في جميع المؤشرات المالية الهامة تؤكد نجاح وكفاءة استراتيجيته ومرونة نموذج الأعمال، وأهمية ومزايا صفقة الاستحواذ، منوّها بأن “بيتك” حافظ على معدلات متميزة فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين، وتحسين جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات، ومعدلات التكلفة الى الايراد، وكافة المؤشرات المالية الأساسية.

وأوضح ان “بيتك” سجل صافي أرباح قياسية للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023، قدرها 461.5 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار امريكي)، بنسبة نمو 124.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي أعلى أرباح فصلية في تاريخ “بيتك”، والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.

وقال ان “بيتك” هو أكبر بنك في الكويت، وتصدّر قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية والقاعدة الرأسمالية، ما يعني قدرة أكبر على دعم الشركات وقيادة صفقات تمويلية عملاقة.

وأضاف أن “بيتك” يتميز بتصنيفات ائتمانية قوية ونسب سيولة عالية تدعم نمو اعماله وتعزز مركزه المالي والائتماني محليا وعالميا، كما يتميز بانتشار جغرافي واسع في الكويت والبحرين وتركيا وبريطانيا وألمانيا ومصر وماليزيا وغيرها من الجغرافيات التي تتواجد فيها مجموعة “بيتك”.

وأكد المرزوق مواصلة الجهود نحو تعزيز دور القطاع المصرفي وتقوية مكانته من خلال تحقيق الربحية والنمو المستدام، مبينا ان “بيتك” يتمتع بقاعدة راسمالية كبيرة قادرة على توفير التمويل الضخم المطلوب في مشروعات التنمية الوطنية.

ولفت الى مواكبة “بيتك” للتطورات في مجالات الرقمنة وتطبيق الذكاء الاصطناعي والابتكار في المنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية، والاستثمار الامثل في الموارد البشرية وتعزيز المعرفة واستقطاب المواهب والكفاءات المصرفية الوطنية الشابة، ودعم ريادة الاعمال، وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للشركات، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التناغم بين بنوك المجموعة، ومواصلة دور “بيتك” السبّاق في المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ المبادرات المجتمعية الاستراتيجية وتعزيز جهود الاستدامة والتمويل الأخضر وربط الاستثمارات بأهداف التنمية المستدامة، بما يرسخ مكانة “بيتك” الرائد عالمياً.