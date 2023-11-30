العاهل الأردني: المساعدات الإنسانية الحالية إلى قطاع غزة لا تغطي الاحتياجات على الأرض

العاهل الأردني: المساعدات الإنسانية الحالية إلى قطاع غزة لا تغطي الاحتياجات على الأرض

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها حاليا إلى غزة “لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض” مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الدولية المعنية لحصر التحديات في القطاع.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان اليوم الخميس إن اجتماعا دوليا طارئا عقد في العاصمة عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة وممثلي دول عربية وأجنبية.

ووفق البيان فقد أكد العاهل الأردني خلال الاجتماع ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الدولية المعنية لردم الفجوات وتجنب ازدواجية الجهود وحصر التحديات في قطاع غزة من أجل العمل بشكل تشاركي لتوفير المساعدات المطلوبة وإيصالها ضمن آليات مستدامة تعزز الجهود الحالية.

ونقل البيان عن المشاركين في الاجتماع الذي عقد ضمن مبادرة (اجتماعات العقبة) ضرورة ضغط المجتمع الدولي باتجاه توفير الشروط المناسبة لضمان إيصال المساعدات بسرعة ومن دون انقطاع.

وبحث المشاركون الوضع الإنساني الحالي في غزة وضرورة احترام القانون الدولي وأهمية توفير الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمياه والأدوية والمسكن والطاقة.

وحدد المشاركون أولويات المساعدات والاحتياجات الطارئة على الأرض في القطاع بما في ذلك العمليات اللوجستية المطلوبة لإيصال المساعدات وآليات توزيعها وتسخير الموارد بسرعة وبكفاءة.

وعقد الاجتماع بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من أكثر من 30 منظمة إنسانية أممية ودولية وضم ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وضم الاجتماع أيضا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية.