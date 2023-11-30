الدفاع: استمرار تدريبات تمرين تكامل/1 بتنفيذ المرحلة الثانية الميدانية

أعلنت وزارة الدفاع أن المشاركين في تمرين (تكامل/1) يواصلون تدريباتهم بتنفيذ المرحلة الثانية (تنفيذ القوات المشاركة تدريباتها الميدانية) في شمال غرب البلاد (الاديرع – الابرق) بمشاركة قوات درع الجزيرة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المرحلة الثانية تتضمن معاضل تحاكي التحديات الممكنة في منطقة العمليات والتي تهدف الى زيادة التناغم بين القوات المشاركة ورفع مستوى جاهزيتها تمهيدا للمرحلة الثالثة والأخيرة.

وأشارت إلى أن (تكامل/1) سينفذ على ثلاث مراحل أساسية يأتي بعد أن نفذت قوات درع الجزيرة تمرين (مراكز قيادات بري تكامل / 1) في المملكة العربية السعودية في أكتوبر من العام 202