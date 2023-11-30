وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد

الإمارات تقود المساهمات بصندوق الكوارث المناخية بتعهد قدره 100 مليون دولار

30 نوفمبر، 2023
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قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد اليوم الخميس إن الإمارات ستساهم بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق جديد لمواجهة الكوارث المناخية لتقود مساهمة مشتركة مع دول أخرى تزيد قليلا عن 300 مليون دولار.

وكتب الوزير الإماراتي على منصة التواصل الاجتماعي إكس بعد موافقة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) رسميا على الترتيبات المتعلقة بالصندوق “نهنىء كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ… ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار”.

وأضاف “ندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر”.

ومن بين الدول الأخرى التي وعدت بالمساهمة في الصندوق ألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار وبريطانيا بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني (75.89 مليون دولار) والولايات المتحدة بمبلغ 17.5 مليون دولار واليابان 10 ملايين دولار.

المصدر
رويترز
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30 نوفمبر، 2023
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