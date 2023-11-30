رئيس الوزراء الاسباني: الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس ان الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال سانشيز في مقابلة مع التلفزيون الاسباني الرسمي “أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي معالجة الوضع في منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حل سياسي للأزمة من خلال الاعتراف بدولة فلسطين لسببين أخلاقي وجيوسياسي”.

وأوضح أن “السبب الأخلاقي يكمن في عدم قبول ما يجري في المنطقة فيما يتعلق السبب الجيوسياسي بالأزمة التي قد تمتد إلى لبنان ثم مصر والأردن وتتسبب في حالة عدم استقرار كبيرة في منطقة مهمة جدا للاتحاد الأوروبي هي الشرق الأوسط”.

واستدعت وزارة الخارجية الاسبانية سفيرة الكيان الإسرائيلي المحتل لدى مدريد الأسبوع الماضي للاحتجاج والتعبير عن الرفض للاتهامات “الكاذبة وغير المقبولة” التي وجهها وزير خارجية الكيان الإسرائيلي المحتل إيلي كوهين إلى سانشيز ب”دعمه الإرهاب”.

وأجرى رئيسا الوزراء الاسباني والبلجيكي ألكسندر دي كرو جولة شرق أوسطية الأسبوع الماضي زارا فيها معبر رفح الحدودي واجتمعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.