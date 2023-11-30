بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 50.38 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 50.38 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 38ر50 نقطة ليبلغ مستوى 84ر6653 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 76ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر225 مليون سهم عبر 12138 صفقة نقدية بقيمة 7ر87 مليون دينار (نحو 4ر267 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 44ر44 نقطة ليبلغ مستوى 48ر5453 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 82ر0 في المئة من خلال تداول 7ر66 مليون سهم عبر 3797 صفقة نقدية بقيمة 2ر17 مليون دينار (نحو 4ر52 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 08ر54 نقطة ليبلغ مستوى 68ر7291 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 75ر0 في المئة من خلال تداول 5ر158 مليون سهم عبر 8341 صفقة بقيمة 5ر70 مليون دينار (نحو 215 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 87ر56 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5361 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر1 في المئة من خلال تداول 13ر56 مليون سهم عبر 3052 صفقة نقدية بقيمة 2ر16 مليون دينار (نحو 4ر49 مليون دولار).

وكانت شركات (امتيازات) و(المساكن) و(ورقية) و(تنظيف) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(زين) و(المباني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الامتياز) و(اسمنت) و(الجزيرة) و(أركان) الأكثر انخفاضا.