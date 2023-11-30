الصحة: إعفاء الأطفال مرضى السرطان غير الكويتيين من الرسوم الصحية

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بإعفاء الأطفال مرضى السرطان غير الكويتيين من كافة رسوم وأجور الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية الخاصة بعلاج ومتابعة أمراض السرطان والأمراض المرتبطة بها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن القرار اشترط أن يكون قد تم التشخيص المبدئي للأطفال غير الكويتيين داخل الكويت ولديهم إقامة سارية وأن لا يزيد عمر الطفل في تشخيصه الأولي عن 16 سنة ويستمر الإعفاء إلى حين بلوغه عمر 18 سنة.