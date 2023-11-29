وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء إتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أنتوني بلينكن حيث قدم خالص تعازيه لوفاة الفقيدة والدة الشيخ سالم الصباح رحمها الله معبرا عن صادق مواساته لهذا المصاب الجلل.

كما تناول الاتصال التطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.

وشدد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال الاتصال على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حلٍ عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

ودعا إلى ضرورة وقف القتل الدائر في غزة فورا والعمل على ضمان عدم اتساع رقعة الصراع وايصال المساعدات الانسانية إلى غزة وعدم التعاطي مع هذه القضية بازدواجية المعايير وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.