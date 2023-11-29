غرفة التجارة: 500 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع مصر في 2022

غرفة التجارة: 500 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع مصر في 2022

أكدت عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وفاء القطامي على متانة العلاقات مع جمهورية مصر العربية في كافة المجالات خصوصا الاقتصادية إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدن إلى 500 مليون دولار العام الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها القطامي خلال لقائها في مقر الغرفة اليوم الأربعاء وفدا من السفارة المصرية لدى دولة الكويت برئاسة السفير أسامة شلتوت للاطلاع على مشروعات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية.

وأعربت عن تطلع (الغرفة) لعقد قطاع الأعمال الكويتي شراكات مع الجانب المصري بعد الإطلاع على المشروعات المعروضة والحوافز والمميزات الاستثمارية المقدمة للمستثمرين الكويتيين لدخولهم في المشاريع المتاحة لاسيما الحيوية مثل مشاريع الاستثمار والسياحة العلاجية والانتاج الحيواني والمواد الغذائية وانتاج الرخام وغيرها.

من جهته قال السفير شلتوت إن هذا اللقاء يهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال الكويتي بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية مصر العربية بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ 19 مليار دولار إذ بلغ حجم الزيادة في صادرات المنتجات المصرية إلى الكويت بواقع 37 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021 وقد تنوعت هذه الصادرات بين مواد غذائية وأجهزة كهربائية وأحجار ورخام وكابلات كهربائية.

من جانبه قدم ملحق دفاع جمهورية مصر العربية بالسفارة المصرية العميد أركان حرب محمد رجب عرضا حول مشاريع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية الذي يسهم بدور فاعل في النهوض بمستوى التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني في مصر.

وبين العميد رجب أن الجهاز يتضمن 63 شركة تعمل في عدة قطاعات مثل الأمن الغذائي والصناعات الثقيلة والمتخصصة المقاولات والخدمات ومجال التجارة الداخلية والخارجية ومجال التعدين ومجال البترول والغاز.

وأشار إلى أن تلك المجالات تندرج تحتها عدة شركات متخصصة وكل تلك الشركات متاحة للمستثمرين المهتمين سواء بنظام الشراكة أو بنظام تملك كامل المشروع.