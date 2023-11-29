بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 35.19 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 35.19 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 19ر53 نقطة ليبلغ مستوى 46ر6603 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 53ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر226 مليون سهم عبر 12520 صفقة نقدية بقيمة 8ر56 مليون دينار (نحو 2ر173 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 68ر25 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5409 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 47ر0 في المئة من خلال تداول 6ر108 مليون سهم عبر 5402 صفقة نقدية بقيمة 15ر20 مليون دينار (نحو 4ر61 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 70ر39 نقطة ليبلغ مستوى 60ر7237 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 55ر0 في المئة من خلال تداول 8ر117 مليون سهم عبر 7118 صفقة بقيمة 6ر36 مليون دينار (نحو 6ر111 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 98ر31 نقطة ليبلغ مستوى 14ر5304 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 60ر0 في المئة من خلال تداول 9ر88 مليون سهم عبر 4361 صفقة نقدية بقيمة 18 مليون دينار (نحو 9ر54 مليون دولار).

وكانت شركات (التقدم) و(الديرة) و(نابيسكو) و(المصالح ع) الأكثر ارتفاعا أما شركات (خليج ب) و(ايفا) و(بيتك) و(تجاري) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أولى تكافل) و(يوتيكاب) و(المساكن) و(آبار) الأكثر انخفاضا.