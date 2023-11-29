النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء باكستان

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء باكستان

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في قصر بيان اليوم جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أنور الحق كاكر والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وأطر توسيع آفاق التعاون وتطويره في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين.

وجرى خلال المباحثات تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية وتأكيد الجانبين على أهمية التواصل والتنسيق المستمر دعما للجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

حضر المباحثات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد حمد البراك ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال العامة بالوكالة رئيس بعثة الشرف المرافقة الدكتور جاسم محمد الاستاد ومعالي وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان الإسلامية نصار عبدالرحمن المطيري كما حضرها عن الجانب الباكستاني الوفد المرافق لرئيس وزراء جمهورية باكستان .

وعقب جلسة المباحثات الرسمية وقع الجانبان بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة واتفاقية للتعاون الثقافي والفني ومذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة الكويت ووزارة الشؤون الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية بشأن إجراء المراجعة الوزارية والمشاورات الثنائية.

وقد أقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح مأدبة غداء رسمية على شرف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أنور الحق كاكر والوفد المرافق له.