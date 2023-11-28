الكويت⁩ تهنئ المملكة العربية ⁧السعودية⁩ بمناسبة فوزها بتنظيم معرض ⁧إكسبو 2030⁩

أعربت وزارة الخارجية عن تهنئة دولة الكويت للمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة فوزها بتنظيم معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

وأكدت الوزارة على أن فوز المملكة العربية السعودية يعكس الرؤية الواعدة والتطلعات الطموحة للملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويأتي هذا الفوز استكمالاً لبقية الإنجازات الهامة التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية والمتسقة مع رؤية المملكة 2030، والتي تعود بالنفع على المملكة وبقية الدول في المنطقة.

وفي هذا الإطار ترى دولة الكويت بأن هذا الإنجاز المُستَحق الذي نجحت المملكة العربية السعودية في تحقيقه، ثمرةً للجهود الوطنية المبذولة في إطار ديمومة المكانة الدولية التي تحظى بها، وبأن هذا الإنجاز يعتبر استكمالاً لمسيرة النجاح الخليجية، وتجسيداً للنهضة الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي أجمع.