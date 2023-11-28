سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء أثنى فيها على أداء سموه خلال مناقشة الاستجواب المقدم له

سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء أثنى فيها على أداء سموه خلال مناقشة الاستجواب المقدم له

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أثنى فيها سموه على ما اتسمت به مناقشة الاستجواب الذي شهدته جلسة مجلس الأمة التي عقدت اليوم 28 نوفمبر 2023 من ممارسة ديمقراطية رفيعة وبما تميز به أداء سموه خلال مناقشة الاستجواب من كفاءة عالية وجدارة تجسدت بردوده الوافية على محاور الاستجواب.

كما أشاد سموه بما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح المسؤولية والممارسة البرلمانية السليمة ضمن حقهم الدستوري.

مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في تحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم وازدهار.