الهلال الأحمر: الكويت من أكثر الدول المانحة للمساعدات للشعب الفلسطيني

قالت جمعية الهلال الأحمر الكويتي إن الكويت من أكثر الدول المانحة للمساعدات للشعب الفلسطيني على مستوى القيادة السياسية والحكومة والشعب الكويتي على السواء مشيرا إلى ان الدعم للأشقاء مستمر في ظل الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضحت الأمين العام في الجمعية مها البرجس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف غدا أن القضية الفلسطينية ظلت في قلب كل مواطن كويتي.

وبينت أنه على ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في ظل الاعتداءات الصهيونية المستمرة على قطاع غزة فقد قدمت الكويت المساعدات المتنوعة منها الطبية والاغاثية والغذائية ايمانا منها بعدالة القضية.

وأضافت أن الكويت بمؤسساتها الرسمية والأهلية لم تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني صحيا وتعليميا وتنمويا لافتة إلى أن الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية وضعت قضية فلسطين على رأس برامجها الإنسانية ومنها جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي تشجع وتدعم المبادرات الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعم احتياجاته الأساسية.

وذكرت أن الكويت تتابع ما يجري على أرض غزة من اعتداءات بألم وحزن شديدين موكدة أن الكويت تعمل على تسخير الإمكانات من أجل مساندة الأشقاء وحشد الطاقات للوقوف بجانبهم ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة.

وأفادت البرجس بأنه منذ السابع من اكتوبر الماضي تحملت الكويت مسؤولية الوقوف مع الأشقاء في فلسطين بهدف تأمين المساعدات الطبية والغذائية ولوازم الإيواء الضرورية والعاجلة للمدنيين.

ولفتت إلى أن إجمالي المساعدات الكويتية حتى هذه اللحظة بلغ نحو 1300 طن شملت (مواد طبية وغذائية وخيما وكراسي) إضافة إلى حوالي 40 سيارة إسعاف مجهزة بكامل المعدات الطبية.

وأشارت إلى أن أكثر من 90 في المئة من المساعدات دخلت إلى قطاع غزة من خلال 30 طائرات الجسر الجوي و35 شاحنة محملة بالمواد الاغاثية من خلال الشراء من السوق المصري.

وأعربت البرجس عن بالغ الشكر والتقدير للمتبرعين سواء من المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص والشركات والبنوك ودعمهم جهود الهلال الاحمر الكويتي عبر حملة (أغيثوا فلسطين).