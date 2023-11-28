إقلاع الطائرة الـ30 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة بـ 10 أطنان من المساعدات لمجابهة فصل الشتاء

إقلاع الطائرة الـ30 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة بـ 10 أطنان من المساعدات لمجابهة فصل الشتاء

28 نوفمبر، 2023
0 138 دقيقة واحدة

أقلعت صباح اليوم الثلاثاء الطائرة الـ 30 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة محملة بـ10 أطنان من المساعدات لمساعدتهم في مجابهة فصل الشتاء .

وقال رئيس مجلس إدارة (جمعية السلام) عضو مجلس إدارة (الهيئة الخيرية) الدكتور نبيل العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الاقلاع إن هذه المساعدات بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون والشراكة مع الهيئة الإسلامية الخيرية العالمية وبالتنسيق مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية والهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

وأضاف العون أن الطائرة الـ 30 تحتوي على مساعدات إغاثية عاجلة جاءت بطلب من الهلال الأحمر الفلسطيني من خيام وبطانيات وملابس ثقيلة للحاجة الملحة لها لدخول فصل الشتاء.

وأكد تجهيز مساعدات أخرى إضافية لذات الطلب منها غذائية وطبية وأسرة مقاومة للرطوبة وخيام ومستلزمات إيواء سترسل مع رحلات الجسر الجوي الكويتي الإغاثي للأهالي في قطاع غزة.

وأوضح أن (جمعية السلام) و(الهيئة الخيرية) تبحثان مع الجهات المعنية في الداخل الفلسطيني مع استقرار الأوضاع هناك وضع آلية وخطط تهدف لبيان الدور المنوط لهما للإسهام في إعادة إعمار قطاع غزة مشددا على أن الجمعية ستركز غالبية أعمالها لنجدة وإنقاذ القطاع مع تخصيص جزء من هذه الأعمال لمحتاجي إدلب السورية واليمن وقرغيزيا.

وأشار إلى احتواء مستودعات (جمعية السلام) على ما يتجاوز 200 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة تمهيدا لإرسالها في الرحلات المقبلة إلى قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية علاوة على تجهيز 5 آلاف خيمة تم إيصال ألف منها وبانتظار وصول الـ4 آلاف المتبقية خلال الأسبوع المقبل.

المصدر
كونا
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28 نوفمبر، 2023
0 138 دقيقة واحدة

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