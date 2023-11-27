قطر ترسل 156 طنا من المساعدات إلى غزة

قطر ترسل 156 طنا من المساعدات إلى غزة

أعلنت قطر اليوم الاثنين عن إرسال 156 طنا من المساعدات تتضمن مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء إلى غزة عبر خمس طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية عن طريق مدينة (العريش) المصرية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن المساعدات مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 26 طائرة بإجمالي 879 طنا من المساعدات.

وأضافت أن هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

وأرسلت قطر أمس الأول السبت إلى غزة 46 طنا من المساعدات تتضمن ست سيارات إسعاف ومواد غذائية عبر طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية عن طريق مدينة (العريش) المصرية.