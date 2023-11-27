وصول سفينة المساعدة الطبية الفرنسية "ديكسمود" إلى مصر لمعالجة مصابين في غزة

وصول سفينة المساعدة الطبية الفرنسية “ديكسمود” إلى مصر لمعالجة مصابين في غزة

27 نوفمبر، 2023
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وصلت حاملة المروحيات الفرنسية “ديكسمود” المخصصة لتقديم رعاية طبية للمصابين في قطاع غزة، إلى ميناء العريش الاثنين في مصر، حسبما قال مصدر ملاحي لوكالة فرانس برس، في اليوم الرابع من هدنة موقتة بين إسرائيل وحماس تم تمديدها ليومين اضافيين.

وفي وقت دمرت الحرب النظام الصحي في غزة، لا تزال المستشفيات في جنوب القطاع تستقبل العديد من الجرحى الذين تم إجلاؤهم من الشمال حيث توقفت كلّ المرافق الصحية تقريبًا. واوضح المصدر نفسه أن السفينة الفرنسية تضمّ “غرفتَي عمليات” ونحو 40 سريرًا.

المصدر
أ ف ب
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27 نوفمبر، 2023
0 152 أقل من دقيقة

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