مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين الموافق 27/11/2023 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بشأن العفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام وذلك على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية أبوية حكيمة وتنفيذا للتوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

وبهذه المناسبة يرفع مجلس الوزراء أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما مؤكدا أن هذه المكرمة الأميرية إنما هي ترسيخ لما جبل عليه حكام الكويت من قيم التسامح والتسامي.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد علي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الامة العادية التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الموافقين 28 و 29 من شهر نوفمبر الحالي.

من جانب آخر جدد مجلس الوزراء حرصه علي مد يد التعاون مع مجلس الأمة وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن ورفعة وازدهار البلاد.

من جهة أخرى أبن مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق المرحوم يوسف غنام الرشيد الذي وافاه الأجل يوم الأربعاء الماضي مستذكرا بكل تقدير إسهامات الفقيد الوطنية وجهوده المخلصة في السلك القضائي وخدمة بلده سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بإعلان دولة قطر الشقيقة نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية والتي أسفرت عن إطلاق عدد من المحتجزين الفلسطينيين من نساء وأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار والسماح بدخول القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات والمواد المخصصة للاحتياجات الإنسانية لإغاثة السكان المدنيين في غزة داعيا إلى استمرار هذه المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين في غزة وحمايتهم من سلسلة المجازر البشرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.