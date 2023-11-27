المجلس البلدي يوافق على إصدار لائحة اشتراطات إقامة محطات اتصالات بجميع مناطق البلاد

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على إصدار لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة بجميع مناطق الكويت.

ووافق المجلس على طلب كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن تسمية المدن والمناطق السكنية الجديدة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

كما وافق على تغيير ما جاء بالمقترح المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاسماء بعض المدن ومنها مدينة جنوب سعد العبدالله لتصبح (الدانة) ومدينة جنوب صباح الاحمد لتصبح (عريفجان).

وقد وافق المجلس كذلك على الابقاء على مسمى مدينة (نواف الأحمد) وعلى ضم ضاحية خيطان الجنوبي (القطعتين 1و2) وخيطان الجديدة لتكون منطقة (خيطان) فيما تم تغيير اسم ضاحية شمال غرب الصليبخات لتصبح (الجون) وتغيير مسمى ضاحية شرق صباح الأحمد لتكون (الاستقلال).

كما وافق على تغيير مسمى ضاحية غرب عبدالله المبارك لتصبح (الريان) وتغيير مسمى مشروع المساكن الميسرة لتصبح (النعايم) وضاحية شرق تيماء لتصبح (تيماء) وضاحية جنوب عبدالله المبارك لتصبح (الدرة) وضاحية جنوب القيروان لتصبح (السدرة).

ووافق المجلس أيضا على مقترح تعديل قرار رئيس البلدية (رقم 61 لسنة 2000) بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية والخاص برسوم أخذ رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي.

وأبقى المجلس على أسئلة الاعضاء إلى الجلسة القادمة ومنها أسئلة حول تطبيق لائحة الإعلانات وتخصيص وترخيص مواقع التشوين فيما اكتفى بالرد على سؤال لجنة تصنيف المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات المرورية.

ووافق المجلس على اقتراح تعديل أحكام لائحة خيام المناسبات المؤقتة بأن لا تزيد مدة الترخيص عن شهر من تاريخ إصداره ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة واستيفاء مبلغ 500 دينار كويتي (حوالي 1650 دولارا أميركيا) عن اصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص.

ووافق المجلس على اقتراح ترجمة لوائح بلدية الكويت للغة الإنجليزية فيما رفض قرار المجلس البلدي الخاص بإلغاء انشاء مطار المنطقة الشمالية.