لجنة الميزانيات ناقشت الحساب الختامي لوزارة الكهرباء وملاحظات الجهات الرقابية عن العام المالي 2003/2022

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم الاثنين، الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن السنة المالية 2023/2022، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للوزارة الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022.

كما ناقشت اللجنة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الوزارة والواردة في تقاريره عن النصفين الأول والثاني عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2023/2022.

وحضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين والجهاز المركزي للمناقصات العامة.