الجامعة العربية تؤكد ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار في غزة وانهاء الاحتلال

أكدت الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة اليوم الاثنين ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي السافر لدولة فلسطين.

ودعت أبو غزالة في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية على المستوى الوزاري إلى بذل مزيد من الجهد لدعم استمرار تدفق ودخول المساعدات الطبية العاجلة ولتوفير الاحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني الباسل في هذا الوقت العصيب.

وقالت إن “تقديم المساعدات الانسانية يجسد مبدأ عدم اهمال أحد الا انه تدبير مؤقت لا يمكن ان يكون بديلا عن الحلول المستدامة طويلة الأجل”.

وأضافت أن “غياب السلام يقوض الأمن البشري وفرص التنمية المستدامة ورفاه الشعوب نتيجة لخسارة مئات الألاف من الارواح وتدمير الممتلكات والبنى التحتية ونزوح الملايين وتزايد أوجه عدم المساواة وتفاقم مواطن الضعف والهشاشة بمختلف ابعادها” مؤكدة أنه “لا تنمية مستدامة بدون سلام ولا سلام بدون تنمية مستدامة”.

ودعت إلى إغاثة أهل غزة من خلال المساهمة في صندوق دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع فلسطين بالأمانة العامة للجامعة العربية مشيرة إلى انها قامت بتدشين قافلة المساعدات الانسانية مع الهلال الأحمر المصري المقدمة من مجلسي وزراء الصحة العرب ووزراء الشؤون الاجتماعية.

واوضحت أبو غزالة أن العالم بدأ منذ عقد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 رحلته التاريخية نحو وضع حقوق السكان في صميم عملية التنمية والاعتراف بالصحة الإنجابية وبالحقوق الإنجابية كحقوق للإنسان والتأكيد على أن تمكين النساء والفتيات أمر أساسي لضمان رفاه الجميع.

وأشارت إلى أن اعلان القاهرة لعام 2013 يعد بمثابة الإطار الإقليمي للنهوض بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية من خلال ركائزه الرئيسية وهي (الكرامة والمساواة والصحة والمكان والاستدامة البيئية والحوكمة بما فيها التعاون الإقليمي والدولي والبيانات).

ولفتت إلى أن عملية المراجعة الاقليمية في المنطقة العربية تظهر عدم تحقيق البلدان اهدافها في تنفيذ الالتزامات التي قطعتها قائلة إن “الطريق لا يزال طويلا قبل ان يتمكن كل فرد من ممارسة حقوقه في المجتمع بمساواة وعدالة وكرامة للجميع”.

وأضافت “اشارككم اليوم تتويج مسيرة العمل العربي المشترك بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس المجلس العربي للسكان والتنمية وايمانا منا بضرورة تخليد هذه العلامة الفارقة في تاريخ العمل السكاني العربي المشترك تم اعتماد يوم 28 اكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم العربي للسكان والتنمية”.

وترأس وفد دولة الكويت إلى الاجتماع الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي.