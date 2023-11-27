بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 44.57 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 44.57 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 57ر44 نقطة ليبلغ مستوى 87ر6634 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 67ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر245 مليون سهم عبر 12738 صفقة نقدية بقيمة 9ر55 مليون دينار (نحو 4ر170 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 82ر38 نقطة ليبلغ مستوى 78ر5435 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 71ر0 في المئة من خلال تداول 5ر119 مليون سهم عبر 5984 صفقة نقدية بقيمة 3ر21 مليون دينار (نحو 9ر64 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 02ر48 نقطة ليبلغ مستوى 67ر7271 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 66ر0 في المئة من خلال تداول 8ر125 مليون سهم عبر 6754 صفقة بقيمة 5ر34 مليون دينار (نحو 2ر105 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 03ر49 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5335 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 91ر0 في المئة من خلال تداول 6ر83 مليون سهم عبر 4242 صفقة نقدية بقيمة 8ر17 مليون دينار (نحو 2ر54 مليون دولار).

وكانت شركات (يونيكاب) و(الديرة) و(مراكز) و(كويت ت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (ايفا) و(أرزان) و(بيتك) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سنام) و(فنادق) و(أرزان) و(ايفا) الأكثر انخفاضا.