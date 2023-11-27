نادي الاسير الفلسطيني: سلطات الاحتلال تعتقل اكثر من 60 فلسطينيا في الضفة الغربية

قال نادي الاسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال الاسرائيلي نفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية منذ مساء امس وحتى اليوم الاثنين اعتقل خلالها 60 فلسطينيا بينهم اسرى محررون.

وأضاف النادي في بيان أن “حملة الاعتقال تركزت في بلدة (بني نعيم) بمدينة (الخليل) وفي بلدة (كفر نعمة) قرب (رام الله) بينما توزعت الاعتقالات الاخرى على محافظات الضفة الاخرى.

وأوضح أن حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ السابع من اكتوبر الماضي وحتى الآن بلغت اكثر من 3260 اسيرا.

واشار النادي إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وعمليات تحقيق ميداني وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين واعتقالهم كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم.

ومن المنتظر أن تفرج سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن 39 اسيرة وقاصر فلسطيني من سجونها وهي الدفعة الرابعة والاخيرة وسط آمال بالتوصل الى اتفاق يمدد الهدنة بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال.

وأفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الايام الثلاثة الماضية عن 117 أسيرا وأسيرة علما أن عدد الاسرى في سجون الاحتلال اكثر من سبعة آلاف أسير.