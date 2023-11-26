وزير الشؤون: دعم كامل للمزارعين الكويتيين وأخذ أفكار تسويق منتجاتهم بعين الاعتبار

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح الدعم الكامل للمزارعين الكويتيين مشيرا إلى أن الافكار التسويقية للمنتج الكويتي ستكون بعين الاعتبار لإيجاد نقاط بيع لتسويق منتجاتهم بما يكفل لهم سهولة الوصول للمستهلك.

وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح صحفي على هامش افتتاح (سوق النوير) في جمعية صباح السالم التعاونية إن المنتج الكويتي يتمتع بجودة عالية مبينا أن المنتجات المعروضة من المزارعين في السوق تبعث على الفخر والاعتزاز.

وأضاف أن اطلاق فعاليات (سوق النوير) للسنة الثانية على التوالي يؤكد النجاح الباهر الذي يحققه هذا المعرض مستذكرا وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة مي البغلي التي أطلقت هذه الفكرة.

من جهته أكد رئيس مجلس ادارة جمعية (صباح السالم) التعاونية الدكتور محمد العجمي في تصريح مماثل إن المعرض يقام لمدة يومين بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لافتا إلى الحرص على توفير (البوثات) والاعلانات بشكل مجاني من قبل الجمعية.

ويقام معرض (سوق النوير) للسنة الثانية على التوالي تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبرعايتها دون وسيط ولا علاقة لأي جهة أخرى به سواء من القطاع الخاص أو جمعيات النفع العام.

ويهدف المعرض إلى تشجيع المزارعين المحليين وأصحاب المنتجات المحلية الأخرى وتسليط الضوء على جودة المنتج المحلي الزراعي وغيره من منتجات محلية كالمناحل والالبان وغيرها.

ومن أهداف المعرض كذلك إيجاد علاقة مباشرة بين المنتجين والمستهلكين تعود بالنفع على الطرفين تحت رعاية وزارة الشؤون ليستشعر من خلالها كل طرف بمتطلبات وإمكانات الطرف الآخر بشكل مباشر.