غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصا قبالة سواحل اليونان

غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصا قبالة سواحل اليونان

أعلن خفر السواحل اليونانيون الأحد غرق سفينة شحن ترفع علم جزر القمر على متنها 14 شخصا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وتشارك في عملية الإنقاذ خمس سفن وثلاث سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيات تابعة للقوات الجوية والبحرية وفرقاطة تابعة للبحرية.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان إن السفينة كان على متنها طاقم مؤلف من 14 شخصا هم ثمانية مصريين وأربعة هنود وسوريان.

وأوضحت أنها محمّلة بشحنة من الملح.

ونقلت عن خفر السواحل أن السفينة غرقت على بعد 4,5 أميال بحرية جنوب غرب ليسبوس. وهي كانت تبحر من الدخيلة في مصر باتجاه اسطنبول.