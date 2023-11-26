بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 15.18 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 15.18 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 18ر15 نقطة ليبلغ مستوى 44ر6679 نقطة بنسبة ارتفاع 23ر0 في المئة وتم تداول 9ر247 مليون سهم عبر 10572 صفقة نقدية بقيمة 3ر48 مليون دينار (نحو 3ر147 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24ر30 نقطة ليبلغ مستوى 60ر5474 نقطة بنسبة ارتفاع 56ر0 في المئة من خلال تداول 7ر124 مليون سهم عبر 5549 صفقة نقدية بقيمة 5ر19 مليون دينار (نحو 4ر59 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 25ر10 نقطة ليبلغ مستوى 69ر7319 نقطة بنسبة ارتفاع 14ر0 في المئة من خلال تداول 18ر123 مليون سهم عبر 5023 صفقة بقيمة 8ر28 مليون دينار (نحو 8ر87 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 44ر35 نقطة ليبلغ مستوى 14ر5348 نقطة بنسبة ارتفاع 66ر0 في المئة من خلال تداول 2ر83 مليون سهم عبر 3899 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار (نحو 4ر48 مليون دولار).

وكانت شركات (ايفا) و(ايفا فنادق) و(الديرة) و(منشآت) الأكثر ارتفاعا وشركات (ارزان) و(ايفا) و(بيتك) و(خليج ب) الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (سنام) و(أولى تكافل) و(التخصيص) و(الخليجي) الأكثر انخفاضا.