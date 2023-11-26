وزير الشؤون: مستمرون بدعم الأشقاء في قطاع غزة بمشاركة أكثر من 30 جهة كويتية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك الصباح استمرار دعم الأشقاء في قطاع غزة عبر الجسر الجوي الكويتي بمشاركة أكثر من 30 جهة وجمعية خيرية كويتية.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد قبيل إقلاع طائرتين اغاثيتين مزودتين بمواد غذائية وطبية وسيارتي إسعاف متجهتين إلى مطار العريش الدولي لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة ضمن الجسر الجوي الكويتي ليصل مجموعها إلى 29 طائرة حتى اليوم.

وقال الشيخ فراس الصباح إن هذا الجسر يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات الصحة والخارجية والشؤون وغيرها علاوة على المشاركة الشعبية الواسعة.

وأكد استمرار الرحلات الاغاثية بإجمالي حمولة تصل إلى 850 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة مشيرا إلى أن الجسر الجوي يتواصل ارتكازا على دور البلاد الإنساني في المجال الخيري والإغاثي.

ومن جهته أكد مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج في تصريح مماثل ل(كونا) وصول جميع الشحنات الإغاثية الكويتية إلى داخل قطاع غزة مبينا أنها ضمن ال200 شاحنة التي تم الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام المتنوعة.

وأوضح المعراج ان الرحلة الاغاثية ل(الهلال الأحمر) اليوم محملة ب10 أطنان من المواد الطبية والإغاثية ويرافقها متطوعو الجمعية إلى مطار العريش وثم تسلم إلى (الهلال الأحمر المصري) تمهيدا لتسليمها إلى نظيره الفلسطيني والذي بدوره يوزعها داخل غزة.

ومن جانبه قال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للاغاثة والمشرف العام على حملة (فزعة لفلسطين) عمر الثويني في تصريح مماثل إن رحلة اليوم تعد العاشرة للجمعية وتحمل 40 طنا مكونة من 300 خيمة ومواد غذائية وملابس شتوية ومعقمات وأدوات طبية إضافة إلى سيارتي إسعاف.

وبين الثويني أن هذه الحملة الإغاثية ثمرة تعاون 28 جهة منها 24 جمعية خيرية و4 جهات حكومية منها (شؤون القصر) وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف ووزارة الصحة التي وفرت سيارات الإسعاف.

وأكد الثويني حرص الجمعية على تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة للأشقاء في قطاع غزة حين استقرار أوضاعها لافتا إلى أن اختيار المواد الاغاثية المتنوعة يعود للطلب الشديد عليها لاسيما مع دخول فصل الشتاء ونقص المواد الطبية وغيرها.

وكشف عن تسيير (الكويتية للاغاثة) رحلات إضافية أخرى عبر الطرق البرية والبحرية مبينا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام المقبلة.