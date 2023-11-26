“زين” رعت المؤتمر السنوي لاتحاد طلبة “أمريكا”

ضمن شراكتها الاستراتيجية المُمتدة مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المُتحدة الأمريكية، واستمراراً في مساعيها لدعم الجهود والتجمّعات الطلّابية في الخارج، رعت زين المؤتمر السنوي التاسع والثلاثون للاتحاد الذي أُقيم في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، بحضور سعادة سفير الكويت لدى الولايات المُتحدة الشيخة الزين الصباح.

وجاءت مُشاركة زين في هذا المؤتمر السنوي الأكبر من نوعه تماشياً مع دورها كأبرز داعم لاتحاد طلبة أمريكا على مدى أكثر من 20 عاماً، وذلك تحت مظلّة الشراكة الاستراتيجية التي تدعم الشركة من خلالها أنشطة الاتحاد المُقامة في كل من الكويت وأمريكا على مدار العام.

وخلال الكلمة التي ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر، قال مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح مُخاطباً الطلبة: “تُمثّل فعاليات هذا المؤتمر علامةً فارقة تتجدد كُل عام لأكبر تجمّع طلابي خارج الدولة، فدائماً ما يحمل المؤتمر معه العديد من الرؤى والأفكار، وهو ما دعانا في مؤسسات القطاع الخاص إلى تقديم الدعم والمشاركة بهذا الحدث.”

وأضاف قائلاً: “زين من المؤسسات التي تُساند الشباب دائماً، وحيث أن مجتمعنا الكويتي من المجتمعات الشابة وتُشكّل شريحة الشباب الحصّة الأكبر فيه، وجّهنا في زين الجزء الأكبر من مُبادراتنا إلى قطاع الطلبة والشباب.”

وبيّن المصيبيح بقوله: “سخّرت زين مواردها للتركيز على الاستثمار في الأجيال، فنحن نؤمن أن الشباب هم مُحرّك النمو في عالم يزداد اعتماداً على المعرفة، وندرك أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الحقيقي، فأصحاب الأفكار دائماً ما يمثلون أعظم الفوارق بين المجتمعات.”

واختتم قائلاً: “إن رحلة زين مُستمرة مع تطوير قُدرات الشباب، وستظل في مقدمة المؤسسات التي تشجع وتساند المُجتمعات الطلابية، فهي شريك مستمر معكم، وسنحافظ على تعزيز هذه الشراكة دائماً.”

وخلال مُشاركتها في المؤتمر هذا العام، نظّمت زين عدّة فقرات مُميزة وبطولات رياضية خلقت جواً جميلاً من الوحدة الوطنية والروح العائلية بين الجميع، شملت بطولة البادل للطلبة وبطولة أخرى للطالبات، وفقرات ترفيهية وثقافية على المسرح قدّمت عبرها العديد من الجوائز، بالإضافة إلى استضافة تجمُع خاص للطلبة الكويتيين في إحدى المقاهي، ورعاية الندوة الرياضية التي استضافت رياضيين كويتيين شاركوا تجاربهم مع الطلبة.

ولأكثر من 20 عاماً، برزت زين كأكبر داعم وطني لاتحاد طلبة الكويت في الولايات المُتحدة، من خلال مُشاركتها في عدد كبير من الأنشطة المُجتمعية التي يُنظّمها الاتحاد، أبرزها المؤتمر السنوي الضخم في أمريكا، واللقاء التنويري السنوي، ومكتب الاتحاد في الكويت لإرشاد الطلبة المُستجدين، والندوات الأكاديمية والثقافية، والبطولات الرياضية، والفعاليات الترفيهية، وورش العمل وغيرها الكثير، والتي تشهد تفاعلاً كبيراً من قبل الطلبة في كل من الكويت وأمريكا.

وتفخر زين باستمرار تعاونها الاستراتيجي مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في أمريكا، حيث تحرص الشركة دائماً على التواصل مع الطلبة المُبتعثين، وبالأخص في الولايات المتحدة كونهم يمثلون أكبر تجمع للطلبة الكويتيين في الخارج، والذين تعتبرهم بمثابة سفراء الكويت، وأصبحت زين اليوم جزءاً لا يتجزأ من عائلة الاتحاد.

وإذ بينت الشركة أن دعمها لهذا التجمع الوطني جاء لإيمانها الشديد بدور جيل الشباب والطلبة في تعزيز الحياة الاقتصادية والسياسية، فقد أوضحت أنها حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لرغبتها في مشاركة أجيال المستقبل والتواصل معهم، والتعرف على أفكارهم وأطروحاتهم في الخارج.

الشيخة الزين الصباح تتوسط المصيبيح وأعضاء الاتحاد

جانب من تكريم زين على دعمها للمؤتمر