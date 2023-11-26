مركز العجيري العلمي

العجيري العلمي: 22 ديسمبر موعد الانقلاب الشتوي تزامنا مع أقصر نهار وأطول ليل في السنة

26 نوفمبر، 2023
0 153 أقل من دقيقة

قال مركز العجيري العلمي اليوم الأحد إن الانقلاب الشتوي سيكون في 22 ديسمبر المقبل حيث يصادف أطول مدة للنهار وأطول مدة لليل خلال السنة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشهر نفسه سيشهد مجموعة أحداث فلكية منها زخات شهب (التوأميات) التي تعد واحدة من ألمع الشهب وقد تصل إلى 120 شهابا بالساعة ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة منتصف الشهر إذا كانت الظروف ملائمة على أن يشتد تركيزها يومي 14 و15.

وأفاد أنه في اليوم الرابع من الشهر سيكون كوكب عطارد في أبعد مسافة له من الشمس ويمكن مشاهدته من السماء مساء فيما سيظهر الهلال في اليوم الـ12 ليكون بدرا في الـ27 من الشهر.

المصدر
كونا
الوسوم
26 نوفمبر، 2023
0 153 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مركز العجيري العلمي: اقتران كوكب المشتري مع القمر مساء اليوم السبت

25 نوفمبر، 2023

جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية تعلن فوز الكويت وعمان وفلسطين بجائزة دورتها الـ23

22 نوفمبر، 2023

كوريا الشمالية تطلق “قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري” باتجاه الجنوب

21 نوفمبر، 2023

كوريا الشمالية تحذر اليابان من أنها ستطلق قمرا صناعيا اعتبارا من الأربعاء

20 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى